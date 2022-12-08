年末將至耶誕節、跨年、尾牙等各種活動接踵而來，送禮需求自然也增加，但該送些什麼表達心意則是每年大家都會遇到的苦惱，近期精品品牌BURBERRY找來拉丁天后夏奇拉（Shakira）、伯納男孩（BURNA BOY） 演繹品牌年度佳節視覺「盛宴前夕 – THE NIGHT BEFORE」，除表達對於佳節前夕既興奮又期待的心情之外，透過鏡頭也一一帶出品牌各個經典單品，提供年末送禮、派對穿搭等的提案。

伯納男孩於點點雪花中漫步，為BURBERRY演繹個性又不失經典的造型，提供年末派對穿搭參考。（BURBERRY提供）

在本次形象影片當中，伯納男孩（BURNA BOY）在點點飛雪中身穿品牌經典格紋夾克邁步前進，隨著前進的步伐，在其身後以格紋包裝的精緻禮品也緩緩掉落於耶誕樹下，畫面一轉只見夏奇拉在亦容易聯想到耶誕老人的奇幻壁爐中，以閃亮水晶、印花妝點的貼身透膚薄紗禮服亮相，搭配飾有品牌標誌的鍍鈀單品和手工鑲嵌的水晶飾品，從使整個大片增添華麗、奇幻的氛圍，隨著時間的推移夏奇拉現身於盛宴桌前，隨即餐桌便成了伸展台，夏奇拉也演繹了三種不同的造型，以品牌獨有的魔幻大膽手法，帶領觀者領略英倫氛圍下的佳節氣氛。

BURBERRY絎縫皮革迷你 Lola 包 亮紅色，5萬5000元。（BURBERRY提供）

BURBERRY徽標格紋喀什米爾圍巾，米色，2萬4500元。（BURBERRY提供）

BURBERRY對比格紋喀什米爾圍巾 米色樺木棕，2萬1900元。（BURBERRY提供）

對比格紋喀什米爾圍巾 米色黑色，2萬1900。（BURBERRY提供）

該系列大片一一點出品牌許多既經典又十分受到消費者喜愛的單品，如標誌性男女裝、包款、配件、圍巾等，男女裝部分前者主打具徽標細節的黑襯墊皮革大衣、黑色羊毛皮等，以及以BURBERRY 格紋和帶有品牌標誌的大衣扣帶為亮點的經典款式變革，後者則強調兼具冬季氛圍又不失溫暖的深樺木棕色、黃褐色等個性單品，包款方面則特別推薦LOLA包、FRANCES包款等。

BURBERRY 絎縫皮革小型 Lola 包，黑金色，7萬5000元。（BURBERRY提供）

BURBERRY 粒面皮革迷你 Frances 包，淺鞍褐色，8萬5000元。（BURBERRY提供）

另不少人送禮首選的圍巾，不但也是寒冬中最可兼顧時尚與保暖的單品，而BURBERRY經典喀什米爾圍巾、格紋圍巾、斜紋編織圍巾，除質料舒適、高級外，其隱含於其印花的百年工藝，與強調傳統的過節習俗等相互呼應，且品牌和推出個性化的私人印記服務將個人挑選的最多三個字符以精緻的刺繡、鐫刻或金箔壓印添加到個人服飾上，為自己或親友打造難忘的個人化禮品，另外品牌也特別預告本報讀者加入品牌LINE官方帳號好友，將有驚喜電子賀卡方便大家傳遞佳節心意。