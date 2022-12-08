汪小菲和大S離婚一年多，先前因家用費一事鬧上法庭，又掀起兩方戰火，大S甚至首度親自發文諷刺汪小菲是「愛新覺羅汪」，而張蘭也再度出馬護兒，在直播中穿上「龍袍」，自封是愛新覺羅蘭，又曬出新買的頭紗，諷刺無緣媳婦大S，「您訂婚結婚還刷別人的卡買帽子，多不吉利呀」。

大S先前忍無可忍，連發兩文澄清兩套房子是她自己買的，並曬出汪小菲向她借錢借據，寫下：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下。事隔至今只還了500萬元。嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」

張蘭在直播裡自封是愛新覺羅蘭，又諷刺大S刷汪小菲卡買新婚頭紗。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

而護子心切的張蘭最近又在直播裡出招炒話題，先是穿上龍袍自稱是「愛新覺羅蘭」，接著又戴上新買的黑色頭紗直播，諷刺大S刷汪小菲的卡買新婚要用的東西：「這帽子是我自力更生自己買的，有一個疼您愛您的老公給您買也可以，既然您都找20年前的了，2018年就好了，您訂婚結婚還刷別人的卡買帽子，多不吉利呀」。

張蘭強調是自己點網友讚。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

另外，張穎穎先前被流出疑似跟朋友罵張蘭的對話紀錄，隨後她發聲明澄清是被抹黑，揚言要提告，也算是對張蘭示好，但張蘭似乎不領情，繼先前罵張穎穎是「臭蟲」後，又點讚網友留言：「離開張穎穎吧小菲哥，聽廣大粉絲的話」，有人認為應該是助理用張蘭帳號點的讚，引來張蘭親自回應：「我點的」。