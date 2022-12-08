民進黨立委陳明文日前表示，中國大陸便宜槍枝大量流入台灣，加上警政署長期放縱，造成台灣人民活在黑槍威脅之下，「現在黑幫已經公開跟警政署對著幹，警政署再沒有動作，就是被黑幫瞧不起」，要求儘速啟動大掃黑。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「是蔡英文總統長期縱容的」，並表示真正的腐敗根源，是在政府高層。

吳子嘉5日在政論節目《關鍵時刻》指出，真正的老大、真正要打人的都是使用進口的好槍，不會用改造槍。吳子嘉也提到，「不是放縱，其實是合作」，他說88會館等案子，以及警察大學校長跑去出入不正當場所，到現在還沒做處分，「他們根本混在一起，後面當然有政府的高層。」

吳子嘉認為，這都是蔡英文長期縱容的，否則黑道能有什麼力量？「黑道是最弱勢，警察一毛二都可以抓你。」吳子嘉說黑道會變強，是因為白道，因為有專門的、高階的人士，以及大牌立委，只要全台灣的黑道公祭、告別式都會去參加，都代表民進黨中央、民進黨黨團跑去捻香，「這個東西不是縱容？」

吳子嘉直言，真正的腐敗根源，是在於政府高層，這次選舉失敗等問題核心是在民進黨高層已經腐敗、部長級的人跟黑道混在一起。