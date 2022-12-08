塞爾維亞國防部長7日（週三）表示，科索沃現在局勢是如此的「易燃」和緊張，只需要一點點火星就足以烽火燎原，一切都正往大家不希望的方向發展。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）8日報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在接受當地電視頻道採訪時評論了他的國家與科索沃之間的關係。

武契奇說：「科索沃和梅托希亞（Metohija）省的氣氛非常緊張，最小的事件都可能導致事情朝向不理想的方向發展，這並不奇怪，因為普里斯汀納（Pristina）（科索沃首都）和科索沃總理庫提（Albin Kurti）不斷地採取破壞穩定和把塞族人驅逐出科索沃的行動。

他補充說，塞爾維亞與科索沃的塞族人在一起。「向科索沃北部的塞族人解釋不容易，他們在被羞辱和剝奪權利的同時，應該保持冷靜，不要被挑釁所欺騙。武契奇說：「庫提最大的目標是嚇跑那裡的塞族人。」

即將在在12月18日科索沃北部4個城市提前舉行地方選舉之前，6日（本週二）時在北部的一些城市發生了一系列的爆炸和警報聲，隸屬於歐盟法治特派團（EULEX）的部隊在連接米特維茨（Mitrovica）南部和北部的伊比利亞（Iberian）橋上增加了人員。

The situation in #north of 🇽🇰 is calm, a day after the attacks with bombs and firearms in centers of the municipal #election commissions.



📷Visar Shatrolli/RTK pic.twitter.com/4slSyGJzfk — RTK - Radio and Television of Kosovo (@rtklivecom) December 7, 2022

科索沃中央選舉委員會（KQZ）的官員在當地警察的陪同下前往他們在北部的辦公室，但無法進入。塞爾維亞和科索沃之間的緊張關係在上個月爆發，當時科索沃的塞族人退出了所有中央和地方機構，抗議普里斯汀納（Pristina）強迫塞爾維亞當局頒發的汽車牌必須換成科索沃牌照的決定。

The Kosovo Police and EULEX are stationed in front of the office of the Municipal Electoral Commission in North Mitrovica. An unexploded bomb is suspected inside the office. pic.twitter.com/0dYAdYQaFn — Eren Beksaç (@rnbksc) December 6, 2022

科索沃於2008年宣佈從塞爾維亞獨立，由美國、英國、法國、德國和土耳其在內的大多數聯合國會員國都承認它是一個獨立於鄰國的自治國家，但塞爾維亞繼續堅持認為科索沃是其領土。