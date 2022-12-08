信義房屋推出結合實價登錄及房屋熱度的「我家有多夯」賣屋功能，方便有意出售房屋的屋主透過數位工具掌握自家夯度等行情資訊。統計該功能上線1個月以來，以新北市屋主對自家周邊行情關注度最高，其次為台北市、台中市；若以產品別來區分，大樓及華廈的電梯產品，關注度則約為公寓的3倍。

初次售屋或是售屋初期的消費者，往往很想掌握周邊物件行情，但可能擔心自身不會解讀實價登錄，詢問房仲又怕不透明。為解決痛點，信義房屋推出「我家有多夯」功能，善用全台直營優勢，屋主只要輸入自家地址，即可掌握過去2年內，透過信義房屋出價洽談但尚未購屋的「誠意買方」有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，透過上述目前市面上未曾公開的獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」；同時，也能掌握方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步計算自家出售預計最快銷售天數，成為賣方最實用的新興工具。

而根據信義房屋統計，「我家有多夯」上線以來，各區域屋主行情熱搜度以新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市占前五名，若進一步細分析各行政區，新北市板橋、中和、新莊，以及台中市西屯區、台北市文山區，都是屋主最關注自身房屋概況的區域。對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，新北市有大大小小的重劃區，有些地區發展時間則比較早，因此，當近年房價隨景氣翻揚，屋主可能也會好奇現在自家房價漲到哪、鄰居賣多少錢，因此熱搜度才最高。

另外，若以產品類型來區分，大樓及華廈等電梯產品的搜尋夯度，也比公寓、透天來得高。曾敬德則認為，這是因為大樓產品同質性較高，有許多案例可以比較，屋主比較容易查詢到社區行情，因此使用狀況較為普遍，至於公寓或透天產品，不少屋主是長期居住，對於了解或比較行情的需求相對較小。

信義房屋強調，自推動數位轉型以來，不斷透過科技軟實力，建構對消費者更全面、透明、貼心的服務，此次推出「我家有多夯」新功能，以領先業界、顛覆傳統房仲售屋模式，解析賣方最在意的行情資訊、市場買方狀況、推算銷售期程，以最真實的數據，協助賣方做更多元的售屋資訊搜尋，對於售屋，也會有更高的掌握度。

為寵愛屋主，信義房屋年底前也推出線上活動「開啟賣房尋寶之旅」，凡是有意出售房屋的屋主，第一關先完成網路登記諮詢，即可參加登記LINE POINTS好運刮刮樂，第二關再到門市體驗智能賣房，還可享專業售屋諮詢，包括了解最新的住家行情、增值稅、房地合一稅，並領取來店禮「紐約金獎設計師Cinyee x 信義房屋 聯名台灣保育動物主題購物袋」，及週週抽「歐萊德的永續低碳典藏組」，第三關，若委託信義賣房，月月還能抽Dyson涼暖空氣清淨機。