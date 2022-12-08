一片又一片木板，釘成房子的結構體，灌進水泥，等水泥乾掉後再拆掉，這是傳統上，蓋房子都會用到的「木模」。「木模」的材質，多半以松木和杉木加工製成，需要砍掉大片的森林，只能重複使用約12-15次，加上新冠肺炎疫情發生後，工地現場面臨找嘸師傅的問題，建商又該怎麼解決？

幸好，興富發集團有秘密武器！直擊位在新北市鶯歌的廠房內，作業人員加緊趕工，把堆得像好幾座小山的「鋁合金模板」，清洗後擺放整齊。興富發集團總裁鄭欽天超前部署，自2019年就出國考察，規劃引進「鋁模」，並於2020年開始使用，以鋁合金模板為拉片及螺桿並用系統，用於樓板、牆板、樑、柱及樓梯施工。

原本使用木模板，工地滿地都是木屑，而且必須砍樹很不環保，用過12-15次就要廢棄。因應房市缺工潮，興富發改變營建工法，採用最多可重複使用300次的「鋁模」，拆模後的完成面之誤差以毫米計算，大幅減少修整施作的工序，更增加精密度，提高產能，拆模後就可貼上磁磚，降低模板師傅及泥作師傅的需求，提高工程品質。

「鋁模」組裝之前，要配合興富發BIM建築資訊中心（Building Information Modeling）電腦運算，精準算出每個區域需要多少塊模板，再使用標準化的「鋁模」拼裝。到了工地現場，鋁模板組裝拆卸技術，操作也相對俐落而簡便，鋁模板上標示著區域、樓層等編號，就算是新來不久的師傅，也能輕易地根據圖示進行組裝。

不只施工效率大幅提高，也大幅減少水泥廢棄物的產生，最厲害的是，鋁模使用數次後就會磨損，經過修復、校正後，可達到原來的狀態和功能，就算最後不能再使用了，也能回收重新再製，製造成新的鋁模。

不過，要建商全面採用「鋁模」沒這麼簡單，因為它的配模複雜度高，初期建置的成本也高，常讓有意引進的業者望之卻步，或只能用租的。身為國內建商龍頭，興富發走在最前端，投入大量人力物力，研發「鋁模」工法，為消費者打造完美的家，也落實環境永續。