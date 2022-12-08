天冷容易讓人食慾增加，讓減重更為困難，但中醫師表示，減重未必要少吃、挨餓，因為脂肪代謝也需要食物當能量，她建議，在早上7~9點吃米飯養胃，除了澱粉，也要補充優質蛋白質及蔬菜；進食順序則為為先吃菜，其次優質蛋白質，最後再吃澱粉。

中醫師余雅雯在其臉書粉專貼文表示，很多人認為減重一定是要少吃、要挨餓，但她表示，其實這是一個錯誤的觀念，因為脂肪代謝也需要食物當能量代謝，所以重點是在於要選對食物、飲食時間，及重視飲食順序。

她表示，不吃澱粉在國外非常流行，但不見得適合東方人體質，因為我們東方人的胃氣比較弱，胃氣比較弱的時候，反而以米飯當主食能夠增加我們的新陳代謝，那什麼時候是吃米飯比較好的時間呢？就是早上7點到9點養胃氣的時候，我們早餐吃對東西反而能夠啟動一整天的代謝，除了澱粉以外，優質蛋白質還有蔬菜也不可少。

至於進食順序，她建議，首先應先吃菜，其次為優質蛋白質，例如豬肉、雞肉、瘦肉，最後則為澱粉，這樣的好處為之前吃了一大半的菜，還有吃一些肉，其實身體已經大概6分飽了，胃容量空間所剩不多，最後我們再吃一些澱粉也不會過度的攝取。