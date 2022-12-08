為黑道治國議題與「館長」陳之漢互槓的美女醫師吳欣岱，今（8）日在臉書自爆確診，無奈說「這個禮拜一直想到，有人跟我說選完一定會感冒…」

民進黨在九合一選舉後深陷黑道治國爭議，館長數次開直播砲打民進黨，剛在台北市議員選戰中落選的美女醫師吳欣岱則反酸，「成吉思汗不就是一個幫派」、「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」，讓館長爆氣嗆告，還秀出過去判例，稱自己絕對告的成。

事後，吳欣岱表示，提告是館長身為公民的權利，她不會撤文，也不會改口，會做好上法院的準備，並透露看到這麼壯的人大聲兇，她當然會感到害怕，但不會因此停止發文，「如果只是因為被嗆聲要告就停止，那接下來還有多少事會讓我噤聲？」

雖然吳欣岱在此次議員選舉中惜敗，但選後持續展現高戰力，仍吸引不少人力挺，不料今日突然傳出確診的消息，支持者們紛紛留言打氣，說「好好補補，在家養肉肉」、「現在才中已經算超強了」、「好好休息，就當選後放長假」、「連睡一週吧，這種機會不多了⋯早日康復！」