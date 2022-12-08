今年29歲在IG上擁有500萬追蹤的日本女星森咲智美，身材火辣的她從來不吝嗇展現自己「娜美級」的好身材，一系列破尺度且引人遐想的養眼照，讓她被封為「國民情婦」，近日再度發出「全裸泡澡照」，讓粉絲再度暴動。

森咲智美6日在IG上曬出性感泡澡照，照片中她一絲不掛的坐在水中，雪白美胸緊貼大腿，溼透的黑長髮散落在一旁，加上清純的雙眼望向鏡頭，相當誘人，而文中也預告十二月的寫真集的活動企劃及直播。

貼文曝光短短一天的時間就吸引近四萬多人朝聖，更紛紛留言大讚「這是年末福利嗎」、「太美了吧」、「好穩重好可愛好漂亮」、「皮膚真好」、「好可愛好漂亮好喜歡」、「我很高興我能活著看到這個」、「沒有言語，只有情緒」。

事實上，森咲智美是以「賽車皇后」出道，之後曾加入過女子團體，沒多久後就轉戰寫真界，更被封為「最色情寫真偶像」，但擁有好身材的她，也為她帶來一些困擾，曾坦言因「負擔」重跑得慢，如果胸部變小一點可能，跑步會比較容易。