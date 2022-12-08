日本經濟成長捎來一絲好消息，經修正後七到九月GDP衰退幅度縮小，但還是沒有從負數轉正數。不過，日本政府從十月開始解封，在大開國門歡迎國際遊客訪日下，本季GDP有機會向上成長並走出衰退的窘境。

日本政府八日表示，調整後的上季經濟成長季增年率，是從初值負1.2%，增至負0.8%，較市場預估值負1%要來得好些。上修部分原因是出口成長以及庫存增加所致，還有企業的資本支出並未縮手，但還沒達到要上修的程度。

目前，在消費者支出還是蠻孱弱的情況下，加上另波新冠疫情可能到來，分析師預估，日本政府應不會再祭出像以前那樣嚴格，乃至於影響到經濟成長的抗疫政策。還有，本季是傳統消費旺季，故日本GDP有機會出現正成長。

事實上，日本在十月全面放寬邊境檢疫後，加上日圓匯價相對便宜，在日本吃喝玩樂都不貴之下，赴日觀光客正在回流中。除了外國人之外，日本民眾也有拿到政府的旅遊補助金，有助當地經濟成長。

不過，經濟學者認為日本景氣復甦之路還是蠻坎坷的，像是一直在上漲的物價就是其中之一阻礙。日本十月消費者通膨曾創四十年最大，預定下旬公布的十一月數字，應該也是居高不下。

歐美主要經濟體都在大力升息，導致全球經濟成長已趨緩，需求不佳之下，日本的出口也受到連累。但中國大陸已開始鬆綁抗疫規定，將幫助世界各國景氣慢慢回春，當然也包括日本在內。