比利時在本屆世界盃只打進一顆球，鋒線無力以及團隊內部不和諧的狀況，讓他們無緣晉級淘汰賽，「黃金世代」也面臨著解體危機，近年飽受傷病困擾的比利時隊長大阿札（Eden Hazard）已經開出第一槍，宣布即刻起從國家隊退休。

目前世界排名高居第2的比利時，陣中「黃金世代」的成員逐漸步入生涯尾段，不過大阿札依然認為這會是比利時奪冠的最佳機會，這般信心喊話最終沒能帶起球隊士氣，比利時在小組賽僅收獲1勝、1平、1負的戰績，位居第3慘遭淘汰出局。

年紀僅31歲的大阿札萌生退意，場上司職進攻中場及邊鋒的他，2008年首次披上比利時戰袍，一共為國家隊出賽126場，打進33球、36助攻，是「黃金世代」的代表人物，而大阿札也曾率領比利時在2018年世界盃拿下季軍的好成績。

大阿札在職業賽場上也風光一時，2012年加盟切爾西後，幫助球隊奪得2次英超冠軍及2座歐霸聯賽獎盃，成為了英超最耀眼的球星，甚至有媒體將他譽為僅次於梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）後的最佳球員，2019年大阿札轉戰西甲皇家馬德里後，因為逐漸失控的身材導致出現健康問題，位置遭到崛起的新星小維尼修斯（Vinícius Júnior）取代，大阿札也慢慢淡出球迷的視線。