大甲區兒7公園，結合「台中美樂地計畫」美學原則。（台中市政府提供）

風頭水尾的偏鄉福利不縮水！台中市政府透過公私協力啟動大甲兒7公園工程，於日南慈德宮廟旁公有兒童遊戲場用地新闢兒童遊戲場。建設局指出，設計許多有趣、新奇遊戲設施，如廟會戲台結合鑽神轎、抬轎步法等地面遊戲；考量安全、舒適，滿足在地需求，正式完工開放使用成為地方一大亮點特色。

兒遊福利再加值，中市大甲新闢遊戲場完工啟用！（台中市政府提供）

建設局指出，大甲兒7公園工程經費約425萬元，由日南慈德宮捐贈經費予市府，感謝廟方回饋鄉里的善舉。公園結合「台中美樂地計畫」美學原則，於規畫設計階段邀請在地里長、廟方委員及居民參與交流了解需求；並以當地信仰「海神媽祖」為發想，利用景觀設計建置多元遊戲與休憩設施。

建設局長陳大田說，工程設計水上探險攀爬、廟會戲台結合鑽神轎、抬轎步法等許多好玩的遊戲設施，並考量融合性、安全性、舒適性，讓孩童以感官體驗暢玩同時，兼顧家長安全看顧的環境，成功打造別樹一幟、具民俗特色的公園，展現大甲孟春里的人文風貌，也提供地方社區更完善的公共設施。

陳大田強調，大甲兒7公園原為廟宇旁的社區隙地，經過整合既有設施資源，保留原有綠地並串聯慈德宮動線系統，提供居民多元且舒適的休憩活動空間；歡迎日南地區的民眾利用假日等時間，一同探訪這塊特有地方風情的公園，成為地方一大亮點休閒好去處。