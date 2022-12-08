汪小菲和大S去年11月宣布離婚，但兩人好聚不好散，最近更因為家用費問題鬧上法庭，讓雙方親友都不得不選邊站，主持人蔡康永上月底曬出一篇語錄，因疑針對汪小菲慘遭網友出征。今(8日)稍早，大陸網友發現蔡康永無預警清空了微博，更取消了對所有藝人好友的關注，只留下關注幾個微博客服端官方帳號，又被網友解讀是力挺大、小S。

汪小菲和大S當年在海南島舉行婚禮，邀來演藝圈一票好友參加，和小S有多年交情的蔡康永也受邀，大S婚後，汪小菲也曾受邀上《康熙來了》，可見蔡康永和大、小S一家關係極好，未料大S去年宣布離婚，日前又正式跟汪小菲鬧翻，上月，蔡康永在IG曬出一段語錄，引來網友聯想。

蔡康永遭網友出征。（圖／翻攝自kangyongcai IG）

蔡康永當時分享說：「『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』。你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」並再分享說：「『你怎麼能這麼自私』、『你怎麼能這麼忘恩負義』，原來這些也都是『能力』啊」，遭網友猜測是否與大汪婚變有關。

蔡康永清空微博。（圖／翻攝自蔡康永微博）

見此，有網友出征蔡康永IG，反擊酸：「要不你幫她們交電費」、「自以為是的垃圾」、「陰陽怪氣，直接說啊，你支持誰，別在這裡故作高深！我們沒興趣去解讀你的每一句話，你又不是莊墨先生，你不配」、「行吧再見了康永哥」，而稍早，網友發現蔡康永突然清空微博，也不再關注所有藝人朋友，再度引發議論。