台東縣政府邀請阿美族藝術家林戎依以「永續」概念在波浪屋打造大型耶誕樹。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

TTstyle原創館（波浪屋）開館5周年，台東縣政府邀請阿美族藝術家林戎依以「永續」概念在館前打造6公尺高的大型耶誕樹，媒材使用大量廢材，探討環境汙染與再生的意義，過程中也有國立台東大學學生參與共創，賦予環境教育意義，前衛造型突破大眾對於耶誕樹及原民藝術家創作的印象。

高6公尺、直徑3.5公尺的大型聖誕樹佇立波浪屋前，非主流的特殊造型引發民眾好奇。今年波浪屋前的聖誕樹，邀請阿美族藝術家林戎依操刀，命名「永恆樹」，以植物細胞概念發想，模擬顯微鏡下玻璃片裡的植物細胞，細胞使用廢材製作，象徵垃圾無所不在的危機。

以傳承阿美族樹皮布工藝為人熟知的林戎依，此次以非主流方式創作當代耶誕樹，打破大眾對原住民藝術家的創作印象與框架。林戎依說，原民藝術家除了傳承文化、延續傳統工藝，也會用自身的生命經驗、自我意識改變創作形式，「藝術沒有框架，原住民藝術家的作品也沒有一定要長成什麼樣子。」

將200多個廢棄寶特瓶剪成2000多個圓圈，並運用廢紙、葉子與少許樹皮纖維做成再生紙，生動詮釋顯微鏡下的細胞，也聚焦、探討環境汙染與再生意義，林戎依說，期待藉由作品引發民眾思考製造者、使用者之間的需求關係，如何落實使用友善材質、垃圾減量及資源回收，達到自然環境的「永續」概念。

創作過程中安排了1堂共創課程，邀請台東大學不同系所學生參與再生紙素材的採集與製作，賦予環境教育意義。林戎依說，每個人的手感不同，製作出的再生紙也呈現不同質感、紋路，為作品增色。