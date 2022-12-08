基隆市斥資1.5億元，讓市內各級學校能夠進行校園防雨防滑等工程，還校園原本面貌。（基隆市政府提供／張志康基隆報導）

冬天的基隆是傳統雨季，為改善雨季期間校舍潑雨、濕滑、青苔問題，基隆市教育處自今年起，推動「校園好顏舍」計畫，2年斥資1.5億元，以開口合約提供全市各級學校學校操場走廊止滑、立體擴張網防潑雨、外牆清洗、管線除鏽等，讓校園煥然一新。

基隆市斥資1.5億元，讓市內各級學校能夠進行校園防雨防滑等工程，還校園原本面貌。（基隆市政府提供／張志康基隆報導）

安樂高中事務組長曾長志表示，校內中庭地磚原本潮濕長苔，全面清洗過後，不但更為安全，連同學都驚呼：原來學校地面是彩色耶！好漂亮。」；百福國中陳儒東組長也說，原本樓梯佈滿青苔，常擔心師生上下樓梯會滑倒，清洗後安全許多，使用開口合約直接派工，更方便學校可以立即處理，解決問題。

在防潑雨部分，深美國小陳韋志主任表示，以前只要下雨，走廊就會濕滑，影響學生使用，自從加裝立體擴張網後，大大改善潑雨情形。建德國小在走廊加裝立體擴張網，更利用色彩效果，動用巧思採跳色設計，不只阻擋雨水潑入走廊，同時讓校園更加色彩繽紛有活力。

教育處長杜國正表示，基隆雨季長，東北季風天候潮濕多雨，校舍走廊地坪常有潑雨、濕滑及青苔等問題，多雨也造成校園外牆水痕污垢及校舍金屬構造物管線鏽蝕破損。

杜國正指出，為解決學校共通性問題，基隆市採開口合約方式，加速學校問題處理，共同採購更減輕學校總務負擔。教育處111至112年共編列1.5億元預算，除了外牆清洗、走廊止滑、細水霧降溫、防潑雨、管線除鏽外，還統一招標12位建築師，協助學校進行校舍工程的規畫設計，另外考量基隆多山，更有順向坡監測、災害搶修搶險等開口合約，讓需求學校可隨時下訂使用，提供學生更優質、安全的校園學習環境。