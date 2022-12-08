財政部台北國稅局8日表示，遺產稅納稅義務人因應納稅額較鉅，一時繳納現金有困難，而遺產內又無銀行存款，如想要出售部分遺產以繳納稅款，得提出確切納稅保證向國稅局申請核發同意移轉證明書，即可先行處分部分遺產。

台北國稅局說明，遺產稅納稅義務人於繳清遺產稅應納稅額前，如有必要先行移轉部分遺產者，得提供符合《稅捐稽徵法》規定之擔保品，經國稅局查證確實可供納稅擔保，且對遺產稅款之徵起無影響時，即可先行核發同意移轉證明書。

台北國稅局舉例說明，被繼承人甲君之遺產稅核定應納稅額新台幣1,500萬元，繳納期限至2023年2月10日止，因遺產中無存款可繳納稅款，全體繼承人已找好買家，急於脫售遺產中之A土地（核定遺產價額為500萬元），再以出售土地所得價款繳納遺產稅，經繼承人提供定期存單500萬元作為納稅擔保，申請核發遺產稅同意移轉證明書，順利完成出售A土地及繳納遺產稅事宜。