蔡政府陷入黑金風暴，民進黨立法院黨團日前提案修正《選罷法》，排除黑、金、槍、毒，作為未來政治人物最低法律下限要求，至於法案何時修正備受關注，立委賴香伶今在立法院內政委員會也提出質詢；內政部代理部長花敬群表示，最晚下周會報到行政院。

賴香伶提到，治安近期受到重視，這幾天爭議不斷，掃黑、終結黑金在民進黨團記者會上也提過，內政部是否有修法的排程表；對此，花敬群說，會盡快跟院內溝通。

賴香伶詢問，黑、金、槍、毒是否都會列入《選罷法》裡面，作為不得參選公職的消極條件，如果送到立院何時通過？或是2024就能適用？花敬群說，應該會盡快送到行政院討論完，會盡快處理，是執政黨的共識和執政黨的期盼。

賴香伶說，修法需要時間和共識，但執政黨國會為多數，修法不是問題，在於是否有堅定的意志，而選後10天，88槍擊案還沒辦法破案，會期結束前是否能提出《公職人員選罷法》草案；花敬群說，最晚下周會報到行政院。

花敬群強調，對於治安全國性的共識，做最嚴密的宣戰，案件本身執行是最在意的，大家一定會努力盡速破案。