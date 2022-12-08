國定古蹟台鐵彰化扇形車庫喜迎百歲，台鐵推出14代同堂鐵路周邊商品，包含有Q版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等，歡迎有興趣的民眾到台鐵店鋪選購。

台鐵介紹，Q版迴力車扇形車庫可放置18台迴力小火車頭，具獨立透明車門，可開啟與拖出，且中央轉盤可360度迴轉，適合3歲以上兒童及全家一同玩樂，不含車售價960元。

迴力小火車售價90元，有多款擬真小火車可供選購，14代同堂車款部分已推出8款，包含有PP自強號迴力車、EMU100自強號迴力車、EMU700迴力車、R100藍色車頭迴力車、CK124蒸汽火車迴力車、EMU800迴力車、EMU900迴力車及EMU3000迴力車，後續將會推出其他車款。

迴力火車軌道組售價980元，為扇型車庫及迴力小火車可適用的玩具軌道組。而限定推出的扇形車庫造型抱枕，每個售價550元用來抱著或躺著兩相宜。

台鐵指出，眾多扇庫百周年14代同堂鐵路商品，可於台鐵夢工場及相關門市據點開賣發售，歡迎有興趣的民眾參觀，由於商品數量有限，為避免向隅，民眾可先致電各門市確認庫存數量，或至台鐵夢工場網路商店選購。