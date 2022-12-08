警方查扣21萬店內不法所得。（警方提供）

同志論壇經常有人討論該家養生館。（警方提供）

萬華警方7日在內江街破獲提供性服務的男男養生會館，查獲4名員工及2名男客，該店以2000元價格提供性服務，其中25歲林姓按摩師來自馬來西亞，去年以學生名義來台，卻在店內打工賺錢，警方發現該店生意興隆，在店內查扣21萬的現金收益。

這家男男養生館因裝潢、設備新穎，加上經常有新血按摩師替換，在同志論壇常被討論，不少留言詢問技師的身材、尺寸和服務項目，萬華警方獲報後循線展開調查。

警方指出，該店每次消費為2000元，按摩師會提供半套性服務，經連月追查，7日前往查緝，當場查獲42歲王姓、25歲林姓按摩師，正在服務2名男客，另逮捕王姓及王姓2名員工，店內另起獲21萬營業所得。

其中林男來自馬來西亞，當時是以學生身分來台，私下卻從事半套性按摩，林警訊聲稱因為缺錢，才在友人介紹下來打工，王姓員工則辯稱，店內只提供正常抒壓按摩，性服務是按摩師與客人的私下行為，店家並不知情。

警方偵訊後，依妨害風化將2員工送辦，按摩師及男客則依違反社維法裁罰，呼籲業者不要掛羊頭賣狗肉，若有情色交易警方將嚴查法辦。