據知情人士透露，荷蘭官員正計畫對中國的晶片製造設備輸出，實施新的管制。

荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher曾在上個月表示，荷蘭正與美國政府進行談判，討論有關新的對中國半導體設備出口限制。

據彭博周三的報導，荷蘭最快將在下個月就限制晶片出口達成一項新協定。但是目前仍不清楚，新的限制將會對艾司摩爾(ASML)產生何種影響。

ASML是全球半導體製造設備主要生產商。2021年該公司在中國市場的銷售額超過20億歐元(約21億美元)。

據荷蘭統計局資料，中國也是荷蘭第二大貿易夥伴，僅次於德國。

迫於美國的壓力，荷蘭政府自2018年以來一直不允許ASML將其最先進的EUV設備運往中國，因為這些設備被視為同時具有潛在軍事用途的「雙重用途」設備。

拜登行政團隊也曾在10月初公布一份出口管制清單，包括禁止中國使用美國的工具設備，在世界任何地方製造晶片。