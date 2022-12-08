民進黨近日陷入黑道治國爭議，遭「館長」陳之漢連日開直播狂酸，美女醫師吳欣岱則反譏「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」，讓館長爆氣揚言提告，雙方隔空互嗆。此次挑戰連任失利的民進黨台北市議員梁文傑，昨（7）日大讚吳欣岱思路清晰文筆又好，高呼「明年在港湖選立委吧」，讓國民黨台北市議員游淑慧質疑，民進黨是否在用「我找人跟你選」的方式，逼迫民進黨港湖區立委高嘉瑜就範。

游淑慧今日在臉書表示，梁文傑喊話要吳欣岱在港湖選立委，顯然民進黨在九合一大敗後仍沒有檢討反省，至今仍認為他們可以一手操控選舉，既要席次，也要聽話的。

「朕給你的才是你的！」游淑慧質疑，雖然民進黨內容不下第2種聲音，但吳欣岱是否能夠選贏高嘉瑜是個未知數，「還是民進黨只是用『我找人跟你選喔』來逼高就範？」

游淑慧認為，不論民進黨找誰選，最大的問題其實是綠營在立法院的席次穩穩過半，總計113席就囊括61席，讓他們能夠想做什麼就什麼，甚至是為所欲為。

她舉例指出，高端審查、疫苗採購、公開3+11等，民進黨立委全部反對；關乎民生大案的萊豬進口，直接用行政命令及表決，期間民進黨內有不同意見的人只敢棄權不投，就連高嘉瑜也都只能服從黨意，「所以重點不在於，這個黨彼此如何互咬內鬨吵架，重點在於這個黨的席次真的太多！」