美國海岸防衛隊對3月長榮海運的長程輪擱淺切薩皮克灣進行調查，認為負責幫這艘貨輪引導方向的引水人有過失，稱他過於依賴一件設備來導航，且在貨輪擱淺前不停講電話。

美聯社報導，在6日召開的記者會上，海岸防衛隊特別指出「這名引水人在指引時未能保持狀況意識和專注力，以及艦橋資源管理不足」。一份更詳細的報告描述3月13日長榮海運的長程輪（Ever Forward）在從巴爾的摩港（Port of Baltimore）前往維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的途中，在切薩皮克灣（Chesapeake Bay）大橋以北擱淺之前的情況。

當局花了一個多月的時間才將這艘船身長度超過3個足球場的長程輪從切薩皮克灣脫困。

在這份詳細的報告中，海岸防衛隊表示他們沒有發現機械問題或設備故障，而是畫了一張任務是引導船隻的引水人在擱淺前不停講電話的圖片。雖然一艘船是由「船長」擔任指揮的角色，但引水人通常是瞭解當地水道，引導船隻通過如河流或海灣等特定通道的人。當時一名馬里蘭州引水人就在長程輪上。

根據聲明，馬里蘭州引水人委員會（Maryland Board of Pilots）還表示，他們將吊銷這名引水人的執照。

長榮海運7日在聲明中表示，長程輪擱淺時，控制貨輪的是引水人，並不是長榮員工。

長榮海運在聲明中表示，「在切薩皮克灣內需要由海灣引水人控制船隻」，並指出引水人被指派到這艘船上，「…在事件發生時控制船隻。他現在和以前從來都不是長榮海運的員工，因此我們無法就吊銷他的執照一事提供更多評論」。

根據調查，這名引水人在長程輪離開碼頭後，使用他的個人手機撥打或接聽5通電話，其中1通電話通話近1個小時。他還在應該執行向南轉彎指令之前的「關鍵時刻」發送2封簡訊。

文化差異也可能是造成擱淺的原因。報告指出，在擱淺之前，艦橋上的其他船員看到引水人「不停講電話，顯得很焦躁」。一名中國籍船員一度認為貨輪偏離他們應該轉向的地方，但沒有直接告訴引水人。

調查發現，這名中國籍船員在質疑引水人的專業知識一事上猶豫不決。報告指出，這可能是因為中國籍船員擔心他會冒犯引水人或「與長尊幼卑有關的文化差異」。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111208