國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇辦公室助理6日晚間接到恐嚇電話，對方聲稱「再說黑道就要開槍」，王鴻薇當晚到信義分局報案，警方在24小時內在高雄將涉嫌恐嚇的蔡姓男子（66歲）逮捕到案；自稱是深綠選民的蔡嫌供稱，因不滿王鴻薇近日言論，才打電話恐嚇，警方訊後依恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，蔡嫌是深綠支持者，政治立場鮮明，平日在自助餐廳擔任廚師，經警方調查，蔡嫌並非警方註記的幫派成員，但有恐嚇、毒品等前科，而他昨日看到警方上門，似乎也早有心理準備，全程相當配合。

警方前晚受理王鴻薇報案後，立刻組成專案小組，過濾相關可疑人士及電話後，迅速鎖定蔡嫌涉有重嫌，晚間7時許在蔡嫌位在高雄市三民區住處將他查緝到案，初步調查，蔡嫌疑似係不滿王鴻薇議員日前發表之談話內容，遂心生恐嚇犯意 ，警方並未搜出槍枝、毒品等違法物品，現場並查扣行動電話1支等證物，全案訊後依恐嚇等罪移送臺北地檢署偵辦。