台中市蔡姓婦人在臉書購買雲南玉石，匯款21萬元後未收到貨，對方邀請她再度觀看買賣直播，蔡婦心動不已，前往銀行欲再匯款90萬元，行員察覺有異報警，警方苦勸後，她才恍然大悟，所幸及時保住積蓄。

58歲蔡姓婦人日前在臉書上看見大陸雲南賣家販售玉石廣告深感興趣，主動與對方聯繫，並在通訊軟體上互加好友後。對方邀約蔡婦觀看原石買賣直播，她看完心動不已， 1日匯款21萬餘元購買原石。

蔡婦遲遲未收到商品，不料，5天後，詐騙集團又再請她觀看直播，並遊說購買，且宣稱該平台購買玉石保證價格優惠實在。蔡婦不疑有他，再度依約至銀行欲匯款90萬元，行員察覺有異緊急報警處理。

豐原警分局合作派出所巡佐陳文聰、警員鄒廷佳接獲報案後趕往銀行，先以詐騙案例分享方式向蔡婦委婉勸說，並協助查證該匯款帳號已遭通報金流異常，蔡婦才漸漸清醒，驚覺受騙，事後頻頻感謝員警與行員的熱心協助，才得以保住積蓄。

合作派出所所長蕭偉志呼籲，使用網路直播拍賣購物時，應先觀察賣家評價、慎選知名度較高的賣場較有保障，現行詐騙樣態多樣，尤其鉅額匯款特別要注意，如有相關疑問，可以撥打110或165反詐騙專線由警方即時協助查證。