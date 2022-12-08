「智慧城市」（Smart City）一詞席捲全球，各國都在努力思考，如何將自己的居住地往智慧城市的方向邁進，同時還能兼顧永續的推動？要達到哪些目標，才能離此願景更近？

智慧交通兼顧減碳、運輸效率 電動運具受矚目

所謂「智慧城市」就是透過物聯網、人工智慧AI、雲端運算等科技技術，應用到城市裡的交通、自來水、電力、建築物、辦公室及居家生活等，範圍包括：智慧環境、智慧交通、智慧生活、智慧市民、智慧政府、智慧經濟等六大面向。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「智慧城市」的關鍵字包括智慧交通、物聯網、人工智慧、淨零碳排、減碳、儲能等。可見在永續發展思維下，能夠兼顧節能減碳與交通效率的智慧交通，最受到政府、民間企業關注，各界致力規劃、推廣交通運具電動化，大眾、網友也對其軟硬體設施有最直接感受。

電動運具受矚目 政府、企業齊推廣

根據環保署統計，2019年運輸占我國排碳量的12.8%，電動運具若能普及，可大幅降低「行」方面帶來的碳排量。對企業來說，推廣或換購電動運具也有助於達成ESG目標，例如將自有或租賃車隊電動化、鼓勵或補貼員工及客戶使用等電動運具，亦是作出永續交通的貢獻。

台新金攜手Gogoro實踐綠色生活

台新金根據內部調查，有37%員工騎乘機車上下班，為促進「低碳出行」，推動低碳運輸產業鏈發展，台新金攜手Gogoro以客戶生活為核心，結合雙方服務，跨界組建生態圈聯盟，並創業界之先，提供所有員工汰舊換購Gogoro電動機車補助，同時運用全台分行的據點優勢，規劃設置Gogoro換電站，普及綠色交通的基礎建設。台新也承諾不購買、租賃純燃油公務車，落實「綠色生活」的永續發展目標。

台塑斥資7.2億 員工新/換購電動機車補助1至1.6萬

台塑企業為推動ESG，將補助員工購買電動機車視為重要政策，針對旗下台塑、南亞、台化、台塑石化及其他公司約4.5萬名台灣地區員工，提供新（換）購電動機車補助。其中，新購電動機車補助金額1萬元，換購更高達1.6萬元。

台積電跨界聯名共享機車 與台中市政府三方合作引進GoShare

台塑企業表示，為提高員工購買電動機車誘因，與國內電動機車廠洽談合作提供更多優惠，台塑企業員工購車時出示員工識別證即可享有購車車價折扣或領取超商禮券。

各縣市也陸續引進共享電動機車服務，例如台中市政府8月宣布與GoShare合作，並聯手台積電，共同將「隨借隨還」服務帶入台中市，三方也將陸續展開三大淨零轉型行動。首波將投入500輛共享機車，三種車款遍及台中都會區。10月起，GoShare服務範圍更拓寬至鄰近的豐原、潭子、沙鹿、清水等衛星城市，連結多個台鐵站點，快速活化台鐵廊帶交通，提升跨區移動和觀光便利性。台中市也表示，運具電動化與市民日常生活和各項經濟活動息息相關，是環保減碳的重要路徑。

嘉里大榮導入電動三輪車 完成最後一哩路配送

在宅配物流商機持續擴大之下，嘉里大榮也導入電動三輪車，目前已在北部都會區試營運6台，未來將應用在六都市中心的營運據點，透過這樣的運作模式，減少碳排放。嘉里大榮表示，導入電動三輪車做為改善都會區最後一哩路的綠色布局，將有助增加整體配送效率及營運績效，並實現企業減碳及ESG永續目標。

電池為智慧城市、智慧交通「充電」

值得一提的是，在發展智慧城市、綠能交通的路上，電池是擴大再生能源發電，同時平衡電網、儲存電力的關鍵角色。在國外，Kia汽車與encore DB合作，利用退役電動車電池創建可擴展的儲能系統。在國內，則有Gogoro Network 與晟明科技合作，推出了可換電池的「智慧停車柱」，一根智慧停車柱只需要一顆電池，滿電狀況下可運作2週以上，上面配備有攝影機，可以辨識車牌、即時拍照計時並自動計算停車費。

與「地磁停車格」相比，地磁只能記錄車輛進出時間，還是需要人力夾單，民眾再掃QRcode得知金額。智慧停車柱則是能記下車牌，只要按結帳紐即可現場繳費，也能智慧支付，提高開單正確率讓停車管理、繳費邁向無紙化。

另外，Gogoro Network 還與遠傳電信合作開發建置「智慧交通號誌不斷電系統」，皆配置兩顆Gogoro Network電池，可與遠傳電信的不斷電系統監控平台進行串聯，發揮即時監控功能，並主動發送警告訊息，若有異常狀況，維運團隊能夠及早發現與處理。

萬一發生無預警停電，導致紅綠燈失靈，「智慧交通號誌不斷電系統」能及時發揮作用，持續運作近2小時，維持該路口交通號誌運作，直至電力恢復正常。即使電力中止供應的時間更長，維運團隊也可透過「電池交換」方式，抽換低電量電池、換上高電量電池，延長不斷電系統的服務時間，大幅降低交通大亂、車禍等風險。

運具電動化已成全球趨勢，加上電池廣泛應用在交通道路上，政府與民間企業致力推動淨零轉型、永續交通目標，以智慧化科技全面打造綠色運輸。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月30日至2022年10月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『智慧城市』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。