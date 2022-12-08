今年27歲的吳念軒於《紅衣小女孩2》中飾演「虎爺」林俊凱一夕爆紅，在《DailyView網路溫度計》小鮮肉男星網路口碑排行榜位居第43名，號稱「姐姐收割機」的他，除了先前傳出與吳心緹、方志友、莫允雯等女星傳出姐弟戀緋聞，近日吳念軒也被直擊與《角頭》系列創辦人張威縯的女兒、《角頭——浪流連》出品人張芷瑄約會。

吳念軒臨停買水煎包給張芷瑄！甜撫對方臉頰畫面曝光

據《CTWANT》報導，鮮肉男神吳念軒11月23日下午約莫2點開著黑色轎車從新店某住宅社區直奔內湖，下車抽菸後又開車離去，下午17點30分，吳念軒在中山區六條通臨停，並下車買了一份水煎包，買好上車後交給坐在副駕駛座、外型亮眼的張芷瑄，還貼心拿出一雙免洗筷給對方。

就在張芷瑄小口品嚐水煎包時，吳念軒卻突然在駕駛座上抽菸，看著女方進食的滿足感，他的臉上也露出笑容，吳念軒接過女方的筷子也大啖一顆水煎包，後來忍不住伸手輕撫對方臉頰，兩人的互動宛如熱戀中的小情侶。

吳念軒、張芷瑄互相溫馨接送上下班！男方經紀人回應了

事後警方前來驅趕臨停車輛，吳念軒先是開車繞了一會兒，約莫晚上18點多才看見張芷瑄下車後走進大樓準備進行《角頭》劇組拍攝工作，19點30分拍攝轉點時她仍不停穿梭在工作人員之間，一路忙到深夜23點，吳念軒開車前來接張芷瑄下班，開往新店後吳念軒先讓女方下車領包裹，自己則是買了一大串衛生紙，最後兩人開車進入社區停車場。

其實早在11月19日金馬獎當天，吳念軒離開後疑似先前往攝影棚工作，再參加金馬惜別酒會，隔（20）日凌晨約3點，神似張芷瑄的女子開車前來接走吳念軒，並將車子開回新店住宅社區停車場，可見兩人戀情已穩定發展。不過對於吳念軒感情狀態，吳念軒經紀人僅回應「藝人私事不回應」。