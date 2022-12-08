百萬YouTuber反骨男孩成員孫生與桃園雲豹女神Wendy（林宛璇）近日不斷爆出感情失和，儘管先前曾表示是孫生生日的惡整計畫，不過兩人的感情狀態仍不斷被粉絲關注，前幾日前往新加坡工作的孫生，也不忘帶上女友Wendy同行，但IG貼文字裡行間卻爆出兩人感情疑似產生情變。

孫生曬新加坡旅遊心得！喊「第三段先刪掉」疑感情生變

孫生日前發出前往新加坡旅遊心得，透露世界有很多風景和文化等著去發掘體驗，這次也是人生首次幫女友包辦機加酒費用，「總共8萬多老實說真貴，但妳是值得的！這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」，不過孫生話鋒一轉，表示「第三段先刪掉」，讓許多粉絲好奇孫生究竟寫了什麼，反骨男孩官方IG帳號也在底下留言「分手快樂」，有第一時間看見原文的網友透露應該是兩人無法進行下去、價值觀不合。

Wendy感性發文謝謝孫生！認兩人三觀不合：去找瞎妹們約吧

昨（6）日Wendy也在IG曬出與孫生的合照，感謝對方帶自己去新加坡旅遊，「我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這兩年經歷了很多喜怒哀樂，超多回憶都是忘不了的！在你身邊也學習到很多、成長了很多，非常難能可貴！」

最後Wendy也表示「人可以忍受一陣子，無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了放過彼此吧！去找瞎妹們約吧」，坦言對方是很棒的表演者，不過愛情學分仍需要修煉，「或許我們更適合當朋友」。

網友直擊Wendy和男性友人現身一中街！本人IG限動回應了

不過今（7）日下午Wendy突然把最後一段話刪除，讓網友對於兩人的感情更加霧裡看花，「到底分還沒分，小情侶吵架也要放上來，打完又編輯，完全看不懂」、「留言很奇怪欸，幹嘛一直講人家分手」、「重新編輯了，看來是又和好了」，也有人認為「原文挺好的...不用編輯啦！溫蒂會遇到更好的人疼愛的」。

另外，對於Dcard網友在街上直擊Wendy與男性友人逛街，Wendy也出面反擊「我跟我認識四、五年好朋友去一中場刊要開店也被亂講話，真的是不用這麼無聊亂講話欸」。