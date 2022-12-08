台灣最新綜藝節目《TOP DOG》以「陪浪浪找到屬於他的家」為宗旨，邀請羅志祥（小豬）、胡宇威、陳楚河、魏蔓、李宣榕及任容萱參與，不過近日卻爆出原本任容萱的位子其實是由峮峮（吳函峮）擔任，礙於峮峮與羅志祥的關係，才選擇臨時換角，改成任容萱出演。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/09/08~2022/12/06）

▲羅志祥位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第5名。

image source:《DailyView網路溫度計》時尚網紅網路口碑排行（2022/09/08~2022/12/06）

▲峮峮位居網路溫度計的時尚網紅網路口碑排行榜第1名。

全台首創真人寵物實境節目！《TOP DOG》助浪浪找到溫暖避風港

《TOP DOG》為全台首部原創真人寵物實境節目，除了展現人類與浪浪在互動中彼此獲得信任與培養默契的過程，也宣導救助浪浪、養寵物就要不離不棄的意識，透過犬類行為專家及營養師，帶領觀眾認識狗狗運動正確觀念、訓練技巧，還有一系列趣味競賽和任務考驗。

藝人們在沒錄影時也會帶回家照顧狗狗們，透過家中擺放的攝影機了解藝人與狗狗相處過程，最後幫助這些毛小孩找到溫暖的避風港。

峮峮前一週臨時被換角！遭爆與羅志祥同台恐模糊焦點

在《TOP DOG》第一集節目中邀請羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、李宣榕及任容萱挑選一隻浪浪進行訓練與陪伴，但據《鏡週刊》報導，任容萱的位置原本是讓峮峮加入，但考量她是黃鴻升（小鬼）生前的女朋友，怕峮峮與羅志祥同台恐怕會模糊焦點，經製作組考量後決定在錄影前一週臨時換成任容萱出演，讓峮峮繼錯失代班主持《小明星大跟班》機會後，再度失去出演《TOP DOG》機會。

據《TVBS新聞網》報導，峮峮經紀人回應，「工作就是緣分，珍惜每次合作的機會」。

羅志祥 SHOW黃鴻升與羅志祥交情逾10年！「廁所情節」直到小鬼過世才化解

事實上，黃鴻升過往與羅志祥曾共同主持《娛樂百分百》超過10年，後來傳出羅志祥聽到黃鴻升在廁所講他閒話，「廁所情節」讓兩人漸行漸遠，黃鴻升甚至被踢出羅志祥好友團「PARTY BOYS」並請辭《娛樂百分百》，從此羅、黃便沒有同台，直到黃鴻升突然過世，羅志祥前往靈堂哀悼，被視為為兩人恩仇化解。

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