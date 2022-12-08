終端客戶訂單增溫，健策(3653)11月合併營收攀升至11.95億元，月增8.66%，為單月歷史次高，優於預期，健策總經理林錦隆表示，由於美系半導體客戶均熱片及車用IGBT散熱產品出貨持續放量，且伺服器ILM拿下新客戶市佔率提升，可望受惠於兩大伺服器新平台換機需求，樂觀看待明年營運。

挾技術優勢，近幾年健策在均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM三大領域大有斬獲，隨著美系半導體大廠均熱片及車用IGBT訂單開始放量，健策今年營運未受全球經濟景氣不佳衝擊展現強勁成長力道，原本預期第4季可能因客戶庫存調整營運下滑，亦因新產品出貨持續成長，以及客戶訂單回流，有望優於預期。

健策11月合併營收為11.95億元，月增8.66%，年增46.8%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為109.05億元，年增37.77%。

今年散熱/導線架/電子材料/通訊/其他佔健策營收比重分別為50%/22%/18%/3%/7%。

展望明年，就各產品線來看，IGBT車用水冷散熱模組表現最佳，由於客戶涵蓋全球第一大及其他新創客戶，2022年成長119%，2023年IGBT產品訂單能見度樂觀，健策預期，車用水冷散熱模組展望5個笑臉；均熱片產品因美系客戶訂單到手，今年營收年成長61%，雖然變化較大的PC用均熱片明年出貨狀況較無把握，預期2023年均熱片有4個笑臉。

在伺服器ILM扣件方面，今年因為新舊平台轉換，年營收僅成長12%，2023年因新平台及新客戶加入，展望為4個笑臉；至於導線架今年營收成長8%，明年展望為3個笑臉。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，由於客戶訂單強勁，大園二廠產能已經滿載，健策也規畫興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照。

健策今年資本支出約5億元，預估明年7億元，為因應歐美客戶訂單需求，健策也評估在東南亞地區擴建新廠，預計明年會就設廠地點定案。