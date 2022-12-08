台南一名吳姓男子愛慕有工作往來的一名女子A，密切追求A女2年仍不放棄，這回甚至不顧確診新冠肺炎，在確診隔離期間騎車跟蹤A女。台南地院審結，處吳男拘役50日，得易科罰金5萬元可上訴。

判決書指出，吳男與A女有工作往來，因愛慕A女而經常騎機車跟蹤A女回家，今年6月5日間吳男再度騎車前往A女公司門口，詢問A女為何假日都不與他見面，A女未回應即駕車離去，吳男緊跟A女返家，還將車停在A女家門口不走，A女心生畏懼便報警處理。

吳男接受偵訊時，稱自己與A女為前男女朋友，因分手有誤會才希望可以當面說清楚，但A女表示與吳男僅為工作往來認識，無私交，更從未交往過等，檢方偵辦過程中，還發現吳男犯案當下為確診隔離期間，卻違反規定外出，故一併偵結起訴。

台南地院審理時，法官認為，吳男未以理性態度處理問題，對A女做出跟蹤行為，造成其承受精神上巨大痛苦，且還於確診新冠肺炎後，未遵守規定擅自離開住處，導致其他人恐被傳染，考量吳男終於認罪，犯後態度非惡劣，酌情後判拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。