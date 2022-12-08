台灣高鐵今天表示，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，除原本優惠車次外，再加碼明年1月6日到1月16日規劃44班次「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，9日凌晨0時開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，台灣高鐵為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別在明年1月6日到1月16日規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折大學生優惠車次外，再加碼規劃44班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，從9日凌晨0時起按台灣高鐵訂位開放時程開放購票。

台灣高鐵說，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T Express」行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台鐵高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，在學證明如採電子版方式，務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。（編輯：謝雅竹）1111208