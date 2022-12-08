F-35B「閃電II」（Lightning II）戰機在美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）上進行訓練

正值美中關係緊張之際，美軍針對太平洋可能爆發的衝突，著手實驗一種新概念。

據《商業內幕》（Business Insider）網7日報導，美國海軍及海軍陸戰隊今年已花了好幾個月，在實驗1艘「閃電航母」。美國第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）說，儘管它不是全尺寸航母，但戰力遠比中國航母強。

美國官員已警告，北京在2030年以前，可能會武統台灣。而俄烏戰爭更令人關注，萬一太平洋爆發衝突，美國和盟友會如何回應。而美國海軍了解，兩岸若真爆發衝突，參戰國海、空軍會肩負多數作戰重擔。因此，它正設法實驗應急方案和新概念，以讓軍艦和艦載戰機發揮最大的戰力。

湯瑪斯10月在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）和華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主辦的活動中提及，美國海軍正設法擴大亞太區的火力。今年夏天海軍和陸戰隊實驗了「閃電航母」的概念，在分散部署的軍力中，由兩棲突擊艦搭載F-35B隱形戰機投射軍力。

#USSTripoli conducts flight operations in the while underway in the #FreeAndOpenIndoPacific. #Readiness



📷: MC2 Malcolm Kelley

📷: MC1 Peter Bughart pic.twitter.com/WtlamkMePy — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) December 7, 2022

而美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）今年花了好幾個月，搭載了超過12架F-35B「閃電II」（Lightning II）戰機，扮演了輕航母的角色。儘管正規航母可以搭載超過50架艦載戰機，而輕航母最多只能搭載20架，但花費相對少得多，同時用途也更廣。

也因此，湯瑪斯說，「的黎波里」號的指揮官稱它為「突擊航母」，而不是「閃電航母」。他指出，美軍可以在艦上部署F-35B，第二天就能改用MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機，它還能送海軍陸戰隊登陸，用途十分廣泛。

湯瑪斯說，兩棲突擊艦在「閃電航母」的布局下，遠比解放軍現役的兩艘航母戰力強。「我要指出，無論從艦載戰機出擊，或是純戰力的角度來看，配置14架F-35B的兩棲突擊艦遠比中華人民共和國現役的任一艘航母都強得多。」此外，他強調，中方的主要艦載戰機殲-15和F-35B根本沒得比。

湯瑪斯說，「閃電航母」可以讓英、日等盟國和夥伴看到，F-35B上航母可以帶來多少戰力。去年英國出動載有F-35B的航母到太平洋，而日本則為了F-35B上艦，正在改裝兩艘直升機航母。