荷蘭球星德派。（資料照／美聯社）

2022卡達世界盃足球賽休兵兩天，台北時間9日晚間繼續8強對抗，世足官網也分享10日凌晨3點荷蘭、阿根廷之戰一些有趣的數據或小花絮。

世足官網指出，荷蘭、阿根廷是世界盃舞台經典的對戰組合之一，兩隊已經在世足交手過5次，1974年第一次，當時荷蘭在克魯伊夫（Johan Cruyff）單場進2球幫助下，小組賽4比0擊敗阿根廷，4年後兩隊於世足冠軍賽再次相逢，地主阿根廷經過延長賽3比1獲勝，留下冠軍金盃。

1998年世界盃，荷蘭靠著柏格坎普（Dennis Bergkamp）正規賽接近終了的進球，2比1氣走阿根廷，2006年世界盃，兩隊小組賽0比0和局，8年後世足，兩隊於準決賽對壘，正規賽和延長賽踢完又是0比0僵持，最後經過PK大賽分高下，「天藍軍團」阿根廷4比2擊敗「橘子軍團」荷蘭。

這次雙方又要於世界盃交手，可能是最後一次參賽的阿根廷35歲球星梅西（Lionel Messi），2006年和2014年都和球隊一起對抗過荷蘭，本屆目前累積踢進3球的他看來狀態不錯，最近39場穿上國家隊球衣的國際賽，對球隊攻進的38球有貢獻，只是他生涯還沒對荷蘭進球過。

而荷蘭隊明星前鋒德派（Memphis Depay）則會是阿根廷需要提防的重點人物之一，在他過去參與的30場國際賽，球隊進的34球與他有關，也讓球迷對他在場上穩定軍心很有信心。

荷蘭隊教頭范豪爾（Louis van Gaal）從2021年9月回到國家隊教頭職位後還沒嚐過敗仗，19場比賽拿到14勝；而史卡洛尼（Lionel Scaloni）領軍的阿根廷，在來到卡達前締造了令人難以置信的連續36場不敗後，卻在本屆世足首戰意外1比2敗給沙烏地阿拉伯，但這一敗也踢醒「天藍軍團」，目前3連勝中。

要說荷蘭和阿根廷是世界盃的世仇或許也可以，兩隊在攻守兩端都有不錯的水準，因此最近兩次在世足對戰都沒有一方可以攻破球門，這次交手，FIFA官網認為若其中一隊能較早進球的話，或許會改變場上氣氛，而兩隊也都有可以對戰局作出影響的好手，這或許是雙方本屆世足最大的一場挑戰，兩隊也希望可以踢出符合大家期望的精彩好球。