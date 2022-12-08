國防部今年8月才提出「役男體位新標準」，役男身高155至157公分的人，未來也必須服兵役；民進黨立委莊瑞雄今在立法院內政委員會質詢時提出， 2003年出生的徵兵及齡男子常備役體位有5萬436人，免役體位高達1萬7844人，高達23.49％，表示4人就有1個人不用當兵，他直呼，「從這數字來看，國力這麼弱」；對此，內政部代理部長花敬群表示，因2013年政策方向是全募兵制，才會放寬體位標準。

莊瑞雄今天提出，111年度辦理徵兵及齡男子兵籍調查，2003年出生的徵兵及齡男子有11萬8755人；截至6月底，已體檢役男有7萬5950人；常備役體位為5萬436人、替代役體位有4422人，而免役體位竟高達1萬7844人。

莊瑞雄指出，看到這個數字讓他嚇一跳，役男竟有4分之1被判定體位不合格，這代表4個年輕人就有1個不用當兵，看起來不太健康，雖然少子化會影響到兵源，但國民不太健康，是否應該跟教育部與衛福部研討，學生健康問題，從這數字來看，國力這麼弱。

花敬群說，2013年的政策方向是全募兵制，當時把徵兵BMI體位放寬，這個標準用到現在，才會出現這樣的狀況，內政部已經主動提出調整方案和國防部調整中。

莊瑞雄強調，這是很嚴重的問題，他舉例，就像同學在學校都很健康，打球時都很有體力，結果卻不用當兵，同學間也會想，只有他不用當，是不是特權？這問題值得重視，真的會有剝奪感，不要開玩笑，甚至會覺得不公平。

莊瑞雄說，這在社會上會覺得對立或不公平，不安都是一點一滴不滿造成，徵兵體檢是值得重視的問題；花敬群承諾，已經在調整討論，時機適合就會做修改，修過之後就不會這樣，基本上國防部有共識，程序走完就能修正。