國民黨台北市第3選區立委參選人王鴻薇日前接到恐嚇電話，對方聲稱王再說黑道就要開槍，警方隨即在24小時內於高雄逮捕一名66歲蔡姓男子，8日上午將該男移送至北檢複訊。王鴻薇受訪說，家人得知自己被恐嚇都相當擔心，很感謝警方在短時間內破案。安寧生活是所有人民的希望，恐嚇、威脅絕不會被縱容。

由於王鴻薇近期猛攻民進黨黑道問題，其辦公室助理6日晚間接到恐嚇電話，對方聲稱「再弄黑道就要開槍」，王鴻薇當天晚間即前往派出所報案，並向警方申請隨扈保障人身安全。在7日晚間，警方將蔡姓男子逮捕到案，該男初步坦承不滿王鴻薇發言才撥打電話恐嚇。

王鴻薇8日在松江南京路口拜票時表示，家人、小孩知道自己被恐嚇當下都感到很擔心，她身為一名母親，也很擔憂團隊成員的家人有同樣感受，故警方能在短時間內破案，她非常感謝。至於外界質疑此事為自導自演，是無謂的政治口水，她不想多做回應。

會要求恐嚇者出面道歉嗎？王鴻薇說，她感謝警方破案，希望在選舉期間，盡可能降低社會對立及暴戾之氣。自己認真看待恐嚇事件，不想再多指涉任何人，事發過程等待警方說明即可。