好市多和國泰世華的聯名卡將於明年8月到期， 一名男網友表示，得知好市多聯名卡要更換合作銀行後，立刻把信用卡剪卡，事後才發現卡片合約是明年8月才終止，他對自己超前布署的舉動笑到不能自己，貼文曝光不少網友也驚呼，「我差點也跟著剪了」。

原PO今（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，日前看到新聞報導好市多聯名卡易主，當下沒有想太多直接剪卡，後來才發現好市多和國泰世華的合約是到明（2023）年8月7日才屆滿。

原PO笑說「明年再去富邦辦新卡吧！其實現在想起來還是覺得自己很好笑，不知當時發什麼神經，我整個很有效率。」

貼文曝光，釣出許多會員留言，「那就讓家裡的冰箱好好休息10個月吧」、「好啦！藉機會省錢」、「沒事！替自己省錢是好事」、「我也差點直接剪了，感謝你告知是明年8月」、「我也差點剪了」、「剪卡或停卡都要跟銀行說，否則信用卡的年費照付喔」。

留言中也有人說，「想去購物還是可以用電子卡」，手機下載好市多App，可連結到國泰世華支付QR code，會自動綁定聯名卡，如此一來不用實體信用卡也能消費，除非有打電話到銀行客服告知要停卡，不然使用好市多App還是能刷。