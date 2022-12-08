桃園市龜山警分局6日晚間在龜山區汽車旅館查獲邱姓、陳姓等2人花蓮黑幫組成人蛇詐騙集團，以假求職真詐騙、質押人口，強押被害人開設人頭帳戶等方式，控制民眾行動。警方救出3人，將邱、陳2人依妨害自由、詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方表示，實施威力掃蕩在汽車旅館臨檢，發現房間內飄出K他命味道，且住客神色緊張。清查在場人員，發現林、高2人遭到邱、陳2黑幫控制，且黑幫以假求職真詐騙方式非法拘禁。警方清查其他客房，另發現1名被害人，且搜出金融卡、信用卡18張及存摺11本，且已有8本被列為警示帳戶。

警方表示，將持續依警政署指示，針對詐欺犯罪集團及黑幫涉有不法拘禁犯罪行為積極偵辦外；另對於受理失蹤人口視同重大刑案追查，持續查訪社區大樓、旅館、民宿及日租套房並強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制。

警方並呼籲對於社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，應特別注意，應徵工作應以實體公司面試及確認工作內容之正當性後再前往求職，以避免遭詐騙風險。

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