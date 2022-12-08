台北市第三選區立委補選備受外界關注，其中民進黨候選人吳怡農近期更是話題不斷。對此，民進黨前立委李俊毅直言，由於現在環境對民進黨很不利，吳怡農若要勝選很困難，但他也說，選舉可以贏回民心，建議吳的團隊應該要想辦法，翻轉外界對民進黨的印象。

李俊毅昨（7）日在政論節目《新聞大白話》坦言，台北市第三選區這席立委席次本來就是國民黨的，而民進黨九合一大選慘敗後，吳怡農的參選更是處於逆勢，而對於補選一開始民進黨「（立委席次）可以贏回來」的設定，李認為可能要調整，因為沒有條件、且現在狀況非常不利。

李俊毅分析，民進黨的敗選檢討還沒結束，又面臨內閣改組等諸多選後問題，在這種氣氛下吳怡農要勝選，恐怕是「阿婆生子，真拚」，但還是要肯定他的企圖心。

李俊毅指出，選舉可以贏回民心，吳怡農的參選也可把它看作檢討的一環，「透過候選人，讓社會感覺到民進黨是有在反省、改變的」；李也認為，民進黨若要改變，就是要回歸到愛民、勤政的創黨精神，且特別要反黑。

李俊毅提到，民進黨在公職的提名辦法，以及對黨職的要求都有反黑條款，反黑本來就是民進黨的靈魂，但現在沒有人出面說明或宣示，讓他感到遺憾，他建議吳怡農競總除了努力爭取勝選，更重要的是，要翻轉九合一敗選之後，外界對民進黨的印象。

而當被節目主持人翟翾問道「吳怡農是否該對黃承國這件事表態」時，李俊毅則表示，對黑道進入政黨、跟政治人物的關係或是黑道從政，吳怡農應該要有基本宣誓。