我國企業在海外曾涉及多起強迫勞動、侵犯人權作為，行政院因此在2020年訂定「台灣企業與人權國家行動計畫」，但至今已近2年，經民間團體檢視後指出，多項計畫仍嚴重落後，懷疑政府落實人權計畫的決心。

該行動計畫的「未來推動之措施」中共有11項，民團認為，其中僅有1項充分落實、3項中度完成、7項低度完成，「強化域外管轄」、「人權公約國內化」、「經貿投資協定納入人權義務條款」、「跨國投資行政管理」、「持續促進企業與多方利害關係人對話與溝通」、「鼓勵企業主動提出並落實人權政策」及「揭弊者保護機制」。

如計畫中承諾「研究如何提供域外被害人有效的救濟管道」，但環境法律人協會秘書長郭鴻儀表示，除了跨國訴訟仍卡卡外，研究成果也未公開過，遑論進一步的實際措施，看不出國家願意改革的決心。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，計畫中明確提及要有「揭弊者保護機制」，朝野各黨派也均有共識，並提出11版本草案，但卻因行政院草案遲遲未提出難以審查，懷疑政府落實人權計畫的決心。

民間團體呼籲，台灣企業與人權國家行動計畫執行期限已達一半，對照「未來推動之措施」中僅9％的達成率，進度令人擔憂，行政院應盡快提出未來2年，明確的績效指標與工作時程，並產出讓民間團體在其中各階段、環境，都能充分參與的機制，才有實質意義。