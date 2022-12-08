消息面：

1.加拿大央行周三宣布升息50個基點（2碼），將基準利率調升至4.25%，創下近15年來新高，該央行並提到借貸成本攀升已經開始壓抑本土需求，經濟成長已經減速，通膨壓力已見放緩，暗示緊縮周期可能接近尾聲。

2.美國第三季非農業生產力上修至增長0.8%，優於市場預期的成長0.6%和第二季的成長0.3%。第三季每單位勞工成本上揚2.4%，低於市場預期的增加3.1%和第二季的增加3.5%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下滑1.9%，而前一周為下跌0.8%。30年期固定抵押貸款利率從前一周為6.49%下滑至6.41%。

4.美國《富比士》雜誌，特斯拉執行長馬斯克曾短暫失去全球首富地位，由精品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）取而代之。報導指出，自馬斯克4月宣布將砸下440億美元收購社群媒體推特以來，特斯拉股價便大幅下跌，使馬斯克的個人財富一度暴跌700億美元、跌破了2000億美元大關，被阿爾諾一舉超前。但最終馬斯克的個人財富仍以1857億美元勝過阿爾諾的1853億美元，守住了《福布斯》今年的首富寶座。

5.繼高盛、大小摩等大行之後，花旗集團執行長Jane Fraser表示美國經濟正在走下坡，明年可能陷入衰退。他並表示歐洲已經陷入衰退，要復甦可能需時數年時間。在談到自家業務時，Fraser表示，花旗本季交易收入可望較去年同期成長10%，但投銀業務營收可能大減60%。

6.近來多家主要銀行接連對美國經濟可能在明年陷入衰退提出警告，白宮國家經濟委員會主任Brian Deese對此表示，在聯準會接連大幅升息後，美國經濟確實已經放緩，但仍然強韌，美國的抵押貸款與信用卡違約比率仍然很低，顯示家庭與個人財政仍然健全，此外，美國的勞動市場仍然強勁，儲蓄情況也仍良好，顯示長期前景樂觀。

7.在美國經濟將陷入衰退的陰影籠罩下，周三美元指數尾盤跌0.2%。中國進一步放寬防疫措施，人民幣持續走高。美元兌離岸人民幣跌0.1%。加拿大央行升息50個基點，美元兌加元下跌0.1%。

8.周三原油價格連續第4天收黑。紐約期油繼周二大跌3%後，周三再跌2.24美元或3.01%，收在每桶72.01美元，再創今年來最低價。對全球經濟成長前景的擔憂，讓俄羅斯入侵烏克蘭以來累計的漲幅全數吐出。美國上周汽油與餾分油庫存增幅超出市場預期，亦給油價帶來壓力。倫敦布蘭特期油跌2.18美元或2.75%，收在每桶77.17美元。