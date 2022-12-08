全心醫藥旗下新一代PSGL-1活化型抗體ALTB-268獲美國FDA核准新藥臨床試驗(IND)申請，第1期臨床試驗預計將在2023年上半年啟動，並將評估ALTB-268在健康受試者中的安全性、耐受性、藥物動力學/藥理學和免疫原性。

全心總裁兼執行長周慧泉博士(Judy Chou)表示，獲得IND許可，將ALTB-268推進臨床，是我們一產品多項化(Pipeline-in-product)平台的一個重要里程碑。我們對用新一代PSGL-1免疫檢查點強化劑解決慢性自體免疫性疾病患者未被滿足之醫療需求的前景充滿希望。目前幾乎所有針對自體免疫性疾病採用的療法，是全面性地抑制免疫反應，這將可能導致不良的副作用。我們期待證明ALTB-268可以在不影響正常免疫反應的情況下，針對免疫失調的源頭著手治療。

ALTB-268是新一代PSGL-1活化型抗體，可作為免疫檢查點強化劑(Immune Checkpoint Enhancer, ICE)，通過調控T細胞平衡的自然機轉功能，誘導T細胞回歸正常的耗竭和凋亡來清除長期過度活化的T細胞。PSGL-1在調節後期、長期過度活化的T細胞中扮演著關鍵作用。

ALTB-268在不干擾細胞正常遷移的情況下，將免疫系統恢復到平衡狀態。它獨特的作用機制與第一代免疫檢查點強化劑(ICE)ALTB-168相同，後者之前已在潰瘍性腸炎第2a期臨床試驗中驗證其作用機制。ALTB-268是皮下注射劑型，通過相同的作用機制，已由多項臨床前實驗中顯示出比第一代分子藥物ALTB-168具有更高的效力。