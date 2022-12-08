群聯(8299)宣布，其8TB M.2 2280 SSD儲存解決方案已完成客戶Lonestar歷史性的第一個月球資料中心(Data Center)登月任務所需的飛行認證測試(Flight Qualification Tests)NASA TRL-6認證。而2023下半年的NASA月球資料中心建構登月任務，將由資料儲存與邊緣運算服務公司Lonestar、太空工程設計與製造公司SkyCorp及群聯共同助力。

群聯執行長潘健成表示，經過全面性的測試和認證過程，群聯的SSD技術已經通過了Lonestar即將到來的登月任務的所有嚴格要求。群聯持續進軍新領域，本次能在這項重要的登月任務中扮演重要角色，未來也將在其它新任務中繼續發揮重要作用。

為獲得NASA Technology Readiness Level 6(TRL-6)認證，群聯的8TB M.2 PCIe 4.0 SSD必須通過一連串測試，包括模擬月球環境的深低溫和真空條件、電磁環境認證、以及模擬SpaceX Falcon 9發射的壓力和環境測試。這些測試是由Skycorp協助在矽谷的政府和民間測試機構進行完成。根據NASA的月球商用裝載服務計畫，Lonestar的資料中心將裝載於Intuitive Machines公司的NOVA-C登陸器，並成為全球第一個發送到月球的資料中心。Lonestar為支持此任務選擇了Skycorp作為其太空級硬體基礎設施夥伴。SkyCorp在太空伺服器架構中提供其先進的多核RISC-V硬體，其中包含群聯的太空認證8TB M.2 PCIe 4.0 SSD儲存方案。

群聯和Skycorp在9月宣布建立合作夥伴關係，共同助力太空資料運算處理與儲存建構。Skycorp目前正在國際太空站的智慧太空系統介面的實驗航空電子設備上使用群聯SSD儲存方案，此SSD是一款連接到Microchip Technologies Polarfire系統晶片(SoC)的群聯4TB SSD。而這些技術更進化升級為8TB SSD，它將與Lonestar的第一台登月伺服器一起前往月球，執行第二次Intuitive Machines公司的NASA CLPS月球登陸器任務。隨著NASA TRL-6認證和合作夥伴Lonestar與SkyCorp關係的到位，群聯的太空之旅也將持續穩定發展，包含之前2021年4月在火星毅力號上搭載了一個8GB的群聯uSSD，均是群聯持續擴大研發投資的成果。