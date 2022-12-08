彰化縣議員洪本成上個月遭中選會認定，曾因涉犯貪汙罪被判「免刑」確定，因此不得登記為候選人，他提告後獲法院裁定讓他暫時以候選人身分參選，之後他也順利當選，但他提起的行政訴訟，未經訴願程序，遭台北高等行政法院以不合法，裁定駁回。可抗告

這起罕見的行政爭訟案，是因洪本成在2003年因涉犯貪汙罪遭判免刑確定，但他從2006年起就已經擔任參與公職人員選舉，並為現任縣議員，不料，今年8月31日他申請登記縣議員候選人，卻出現戲劇性變化。

中選會在10月14日公告審查結果，認定洪男經法院判處免刑確定，構成《公職人員選舉罷免法》事由、不得登記為候選人，因此他不得參與將於21日舉辦的候選人姓名號次抽籤，及後續被選舉活動。

洪男聲請暫時狀態假處分的請求，並向台北高等行政法院提起訴訟，請求撤銷中選會的處分並讓他列為縣議員之候選人；假處分的請求部分，最高行政法院駁回中選會抗告，准許洪的聲請讓他仍得透過選舉活動，藉由政策訴求爭取選票，實現其參政權確定。

至於洪所提起的行政訴訟，北高行政法院認為，他不服中選會處分在10月17日提起訴願，現由行政院審議中，他10月26日提起本件行政訴訟因未經訴願程序，屬不備起訴要件而不合法，裁定駁回。