儘管最近才跟Nike分道揚鑣，籃網明星後衛厄文似乎不受影響！厄文8日攻下全場最高33分，另有9助攻、5籃板、4火鍋，其中包含讀秒階段關鍵連拿4分，幫助籃網驚險擋住黃蜂反撲，最後以122比116險勝，杜蘭特也拿29分、9籃板及8助攻。

籃網上半場火力最凶猛的球員，並非杜蘭特或厄文，而是半場投7中6，含三分球投3中2，拿下15分的塞斯柯瑞，杜蘭特也拿14分、7籃板及4助攻，厄文12分，3人攜手幫助籃網很快控制場上局勢，上半場打完，取得73比55大幅領先。

不過下半場黃蜂展開反撲，打到比賽還剩3分23秒，烏布雷的三分球，竟然幫助黃蜂追成112比113、只差1分的緊張局面，幸好打到讀秒階段，厄文穩穩罰進兩球，黃蜂中鋒普朗里兩罰落空，厄文最後13秒又補上中距離，拉開差距到6分穩住勝局。

籃網除了厄文與杜蘭特，塞斯柯瑞也有20分、6助攻與5籃板進帳，克萊斯頓14分、7籃板；黃蜂先發五人得分都上雙，洛席爾29分最高，烏布雷28分，麥克丹尼爾斯19分，普朗里13分、11籃板，華盛頓12分，可惜黃蜂仍吞本季第18敗(7勝)。