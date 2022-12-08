幫助歐力士猛牛奪下日本一後，陣中主砲吉田正尚便宣布透過入札制度挑戰大聯盟，根據《ESPN》消息，紅襪以5年9000萬美元的價碼網羅吉田正尚，加上支付給歐力士的1540萬美元入札金，紅襪等於是花費1億美元迎接這位目前日職最具威脅性的重砲手，這紙合約也超越去年的鈴木誠也，成為日籍野手史上最大張合約。

做為日職代表性球員，吉田正尚追求高打擊率及長打率，被三振率更是低到誇張，7年共擁3251個打席的他，僅僅只被三振了307次，本壘板紀律相當優秀，在馬丁尼茲（J.D. Martinez）、波格茲（Xander Bogaerts）可能不會回歸紅襪的情況下，吉田正尚能夠適時填補火力。

29歲的吉田正尚能勝任角落外野手，今年賽季繳出3成35打擊率及21發全壘打，508個打席中獲得80次保送，吞下41次三振，只有2022年的美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez）的三振率比吉田正尚還要低。

今年賽季意外跌至美聯東區爐主的紅襪，近期積極補強陣容，除了簽下吉田正尚增加外野深度，也與終結者簡森（Kenley Jansen）達成2年3200萬美元合約協議，解救今年高達4.59的牛棚防禦率，不過對於紅襪來說最重要的課題，依然是要想辦法留住明星游擊手波格茲。