在大陸擁有480萬粉絲追蹤的網紅「小胖闖非洲」，日前在尼泊爾直播到一半時遭人持刀襲擊，當場鮮血直流，最後因失血過多身亡，據悉兇手竟為網紅的同夥，而痛下殺手的原因竟是因1支手機。

根據陸媒報導，網紅「小胖闖非洲」4日在尼泊爾加德滿都市英迪拉喬克地區直播時，突然鏡頭一晃，接著就發現他全身是血跌坐在地上，起初意識還相當清醒，更向旁人拿水猛灌，也時不時查看自己傷勢，看起來似乎沒有大礙，而在旁不斷飆罵他的徒弟阿雲，疑似就是兇手。

據悉，由於當時無人出手相救，「小胖闖非洲」最後因胃、胸部以及頭部左側受傷，失血過多搶救無效身亡，而他的另一名徒弟也遭到波及，胃部有著很深刀傷，當地華人自媒體「尼泊爾快訊」也有做出相關報導，尼泊爾華僑華人協會更出面證實此事。

然而，有關徒弟阿雲為何痛下毒手，消息指出是因為「小胖闖非洲」答應要幫阿雲買手機，但收了錢卻遲遲未給，又不肯退錢，加上先前送給他的飯菜還帶有新冠病毒，甚至過去曾叫黑人砸他的房子，因此懷恨在心，基於以上理由阿雲認為他有「正當防衛的權利」。