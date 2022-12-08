民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日上午舉行首場政策發表會，拋出在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場，213公頃全區保留闢建為公園，周邊3000公頃禁限建區，都市更新後的回饋容積則用於興蓋社會住宅與公共設施。

吳怡農說，他的第一個政策是松山機場遷移，這是影響選區發展最大的障礙，從市長候選人到基層里長都關心的議題，也是影響台北長期發展的議題，但目前還沒看到對手提出看法。

吳怡農指出，配合桃園機場第三跑道的興建，2030同時準備好松機遷移，一旦上線就把松山機場遷移，希望在2024年的立委跟總統大選之前政策定案，由中央與雙北市政府成立行政法人專責機構，立即啟動周邊3000多公頃禁限建區解禁後都市計畫修正研擬工作 ，專責機構做跨域整合，並避免任何弊端。

吳怡農說，松山機場原址共213公頃土地，8個大安森林公園的面積，全區保留闢建為公園，釋出最大面積，供最多人使用，把公共利益最大化。而取消機場禁限建後，因為都市計畫更新，新增的回饋容積則興建社會住宅與公共設施。

吳怡農說，桃園國際機場第三航廈預估於2026年完工，第三跑道預估於2030年完工。他也提出數據，未來起降架次由每小時50架次增加到每小時80到90架次，將近翻倍，可乘載的客運量由2019年的4869萬人次增加到6541萬人次。

吳怡農強調，這不只影響中山、北松山發展，因為松山機場在北市正中心，更影響周遭3000多公頃的空間，西邊一直到三重蘆洲，東北邊甚至到基隆，影響台北市、新北市。

他認為，公共政策就是取捨優先順序的排列，只要改變登機地點，就能解決地方長期問題，包括噪音與空氣汙染、住宅、公共建設到現在為止沒辦法擴建等問題，從市中心到桃園機場，機捷直達車需要36分鐘，便利性不會影響太多。

吳怡農說，2030第三跑道完工，2022年底談這問題，因為需要預先規畫、準備，這是台灣史上最大都市計畫工程，原址土地利用、遷建時程、飛航秩序調整，需要專業人員規畫，因此今天需要來討論，具體怎麼落實遷移松山機場。

吳怡農說，許多公共政策都是長年問題，松山機場的主管機關是交通部、國防部， 遷移工程需中央支持，立法委員候選人最適合談這個議題，「我們需要的立法委員，是願意為大家面對長期系統性的問題的立法委員，不需要愛吵架、整天只攻擊別人的立法委員。」