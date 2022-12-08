53歲南韓演員李凡秀，曾主演《外科醫師奉達熙》、《On Air》、《總理與我》等劇，也主演多部大螢幕作品，是韓國不可多得的實力派演員，近年來，他除了活躍在演藝圈，也兼任信韓大學表演藝術學院院長，但近日爆出他把系上的學生以貧富分級，許多學生不堪受辱離開的消息，令外界相當震驚。

根據網路上的爆料文，李凡秀經常無故曠職，也常請別位老師替他代課，對學生還存在差別待遇，有錢人分到A班、窮人就得到B班，甚至集中把資源用在有錢或他喜愛的學生身上，且從未現身看過B班的公演作業，更別說給予他們建議及幫助，而若想得到他的認可，只能無條件遵從任何指示。

爆料學生A坦言，自己因為李凡秀患有嚴重失眠症、上課時常有輕生的念頭，且不只他一人，1年級班上大約有一半的人，均因無法忍受差別待遇轉學或退學；爆料學生B則控訴，大學生的口袋裡沒錢，因此只好在週末兼職，然而李凡秀連週末時間都要上課，「害我們不能打工，這樣的學生不只1、2名」，而若學生想退學，還會遭到李凡秀放狠話「你們去別的學校，我會讓你們沒辦法在演藝圈混下去。」

然而，也有一名A班的學生替李凡秀說話，他指出，他能理解B班為何感受到差別待遇，但絕非因為家裡富有程度不夠，「而是演技實力不夠才會受到差別待遇」，相關消息在網路掀起熱議，對此，經紀公司先表示：「教書是藝人的私事，我們不太了解情況」，後來才再度回應「李凡秀已跟學校討論過授課時間可以在週末，且李凡秀從未歧視過學生或使用辱罵性字眼」，最後更說「演員李凡秀正全力配合學校的調查以查明真相，若有散播謠言者將採法律手段應對。」

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