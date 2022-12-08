民眾黨花蓮光復鄉代落選人鍾貴雄（中）今到花蓮地檢署按鈴申告，控訴花蓮地檢署與檢舉人妨害自由及意圖使人不當選。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

民眾黨花蓮光復鄉代落選人鍾貴雄在選前提供「免費法律諮詢服務」，請求選民支持，涉以勞務不正當利益進行賄選，花蓮檢警調選前4天持票將人拘捕到案，訊後請回，全案仍在偵辦，不過鍾認為自己遭司法迫害，甚至造成他不幸落選，今到花蓮地檢署按鈴申告，控訴檢方與檢舉人妨害自由及意圖使人不當選。

花蓮地檢署指出，鍾貴雄雖無律師身份，但仍會在網路上提供鄉親免費撰狀等法律服務，由於他投入鄉代選戰後便藉此向鄉親尋求拜票支持，涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄等罪嫌，鳳林警分局上月23日，持檢察官核發拘票將鍾拘提到案後，檢方則親自到鳳林警分局訊問，減省鍾往返解送地檢署的不便，並於訊後將他請回。

不過鍾貴雄認為，自己平常就有在做法律諮詢服務，儘管投入選戰，為民服務的初衷仍不間斷，只是萬萬沒想到因此被控期約賄選，甚至檢警在選前4天，於公共場所無端將他拘捕，造成鄉里耳語謠傳，導致最終落選。

「司法原本是保障好人，如今卻變成打壓正義的化身！」鍾貴雄忿忿不平的表示，台灣不是警察國家，不應有黨國時代的白色恐佈，民主法治國家，憲法保障人民的人身自由不容濫司法人員恣意妄為，儘管落選，但人格權不容遭抹滅，因此今到花蓮地檢署按鈴申告，控告花蓮地檢署及檢舉人妨害自由及意圖使人不當選，並向花蓮地檢署求償200萬元。

對此，花蓮地檢署表示，當日警詢時，警方有詢問鍾男是否要向法院聲請提審，但他表示不用，針對今日鍾男提出申告或陳請一事，仍將依法受理。另，鍾男涉違反《公職人員選舉罷免法》案件，尚由檢察官偵辦中，其餘詳細案情，不便對外說明。