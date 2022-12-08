近年，沙烏地阿拉伯與美國在能源價格與人權議題上出現摩擦，使得美國在該地區的影響力下滑，加上沙烏地阿拉伯也想保持與大陸的密切關係，因此他們雖然仍向美國購買主要武器，另一方面也跟大陸達成多項武器買賣協議，且從大陸進口的武器水準越來越高。

南華早報報導，早在2019年美國就曾對當地異議記者Jamal Khashoggi離奇死亡的事件表達不滿，拜登更是大力批評沙國領導者，去年兩國關係惡化，美國暫停向沙國出售攻擊型武器，今年10月，在沙國領導的OPEC+宣布每天減產200萬桶原油後，緊張局勢進一步升級，美國內部也有聲浪呼籲政府暫停向沙國銷售武器一年。

在此狀況下，大陸的地位與影響力獲得提升，沙國先後砸下40億美元向大陸購買武器，包括無人機、導彈與反無人機系統等設備，去年美國情報人士還透露，大陸協助沙國研發導彈，大陸軍事專家宋忠平說：「可以肯定的是，沙國從大陸進口的武器越來越高級，性能更加先進。」

北京軍事專家周晨鳴（Zhou Chen ming）則表示，「最近沙國與大陸的交易規模都比以前還要大，由於沙國重新思考與美國的關係，可以預料購買武器的交易會更多。」

周晨鳴分析指出，沙國會向大陸購買武器，一方面是表達對美國的不滿，另一方面則是希望未來能與大陸合作，把大陸做為中東地區的夥伴，盡量平衡各方的利益，這是他們的外交策略。

美國普林斯頓大學教授、中東問題專家Bernard Haykel也說，由於沙國與美國之間的緊張關係，沙國決定尋求武器來源多元化，華盛頓應該要有所警覺，因為大陸尋求與美國在沙國的競爭，並非僅限經濟領域。